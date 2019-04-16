Бывшего министра здравоохранения Крыма оставили под стражей на Украине

СЕГОДНЯ 17:25 2019-04-16T17:25:48+03:00

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Экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского оставили под стражей на Украине до 13 июня. Такое решение вынес Днепровский районный суд Киева, сообщается на сайте так называемой «прокуратуры АРК».

- Срок содержания под стражей Михальчевского истекал в день судебного заседания - 15 апреля, и «прокуратурой» было подано ходатайство о продлении меры пресечения. "Суд его удовлетворил и продлил содержание под стражей до 13 июня 2019 года, - сообщил замначальника отдела «прокуратуры» Роман Мурачов.

Напомним, Михальческий был арестован судом в начале января 2018 года. На чиновника завели уголовное дело за госизмену и посягательство на территориальную целостность Украины. СБУ провела в квартире экс-министра обыск, был изъят паспорт гражданина России и служебные удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU