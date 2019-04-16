2019-04-16T18:30:51+03:00
Общество

Керченская переправа запустила новый паром

Он предназначен для перевозки пассажиров и транспорта
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба министерства транспорта Республики КрымФото: пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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С 16 апреля между портами «Керчь» и «Кавказ» начал курсировать новый паром «Керченский-2».

Он предназначен для перевозки пассажиров и транспорта. 16.30 паром отправился в первый рейс от порта «Керчь», сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики Крым.

Стоимость перевозки взрослых пассажиров составляет 150 рублей, автомобилей - 500 рублей, грузового транспорта - от 5000 до 13000 рублей в зависимости от габаритов.

Ранее между портами «Керчь» и «Кавказ» курсировал паром «Нина Малкова».

В пресс-службе минтранса отметили, что переправа популярна среди туристов. С 6 по 15 марта паром «Нина Малкова» совершил 125 рейсов. За это время он перевез 274 пассажира, 81 легковой автомобиль и 274 грузовых автомобиля.

Дополнительный паром позволит обеспечить перевозку транспорта, который не может ездить по Крымскому мосту в связи с ограничениями – фуры, перевозящие крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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