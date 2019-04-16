В Керчи специалист по пластиковым окнам обворовывал своих клиентов

СЕГОДНЯ 18:53 2019-04-16T18:57:29+03:00

Подозреваемого нашли и взяли подписку о невыезде. Фото: архив "КП"

За кражу мужчине грозит могут лишить свободы на пять лет

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В Керчи поймали директор фирмы по установке пластиковых окон, подозреваемого в целой серии краж у клиентов.

- Задержан 36-летний житель Красноперекопска, подозреваемый в совершении кражи денежных средств у пожилых жительниц Керчи, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемый вместе со своими сотрудниками занимался установкой окон и балконных дверей в Керчи. Спустя время они решили пройтись по бывшим клиентам, чтобы провести профилактические работы.

В одной из квартир, подозреваемый, пока работники и хозяйка занимались окнами, незаметно открыл комод в квартире и похитил 30 тысяч рублей.

По другому адресу он уже «прикарманил» у престарелой горожанки около 50 тысячи рублей.

Все потерпевшие обратилась в полицию.

- После встречи с полицейскими злоумышленник во всем сознался и написал явку с повинной, - отметили в ведомстве.

Деньги он уже успел потратить на личные нужды и нужды семьи.

На крымчанина завели уголовное дело за кражу. По п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас мужчина дал подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU