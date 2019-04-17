2019-04-17T09:56:39+03:00
Общество

Погода в Крыму 17 апреля: Пасмурная и неустойчивая

Ночью и утром - туман
Анастасия ЖУКОВА
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Симферопольцы снова надели осенние курткиСимферопольцы снова надели осенние курткиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму 17 апреля сохраняется пасмурная погода.

- До конца рабочей недели на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут небольшие и умеренные дожди. В ночные и утренние часы туманы ограничат видимость на дорогах, - рассказали в крымском гидрометцентре.

В Симферополе 17 апреля облачно с прояснениями. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6; днем +11…+13.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +11…+13.

На Южном берегу Крыма ночью без осадков; днем временами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9; днем +12…+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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