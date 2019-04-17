На востоке Крыма стреляли артиллеристы ЧФ и летали беспилотники
Черноморский флот провел учения с участием артиллерийских подразделений и беспилотных летательных аппаратов.
Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигоне «Опук»
- После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря посты наблюдения и разведки, выполнили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по обнаружению целей и корректировке огня, а также отработали взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими расчетами, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.
Артиллеристы также сдали нормативы по подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, а также по приведению артустановок к бою.
Военные потренировались вести боевые действия в условиях авиаударов, а также в случае, если противник использует диверсантов-разведчиков. Кроме того, в программе учений - отработка действий при обороне побережья, стреляя из артиллерии по мишеням.
ИСТОЧНИК KP.RU