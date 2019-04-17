2019-04-17T10:44:18+03:00
Политика

На востоке Крыма стреляли артиллеристы ЧФ и летали беспилотники

На полигоне прошли плановые учения
Анастасия ЖУКОВА
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Черноморский флот провел учения с участием артиллерийских подразделений и беспилотных летательных аппаратов.

Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на полигоне «Опук»

- После совершения марша из пункта постоянной дислокации и оборудования полевого лагеря посты наблюдения и разведки, выполнили тренировки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) по обнаружению целей и корректировке огня, а также отработали взаимодействие операторов БЛА с артиллерийскими расчетами, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Артиллеристы также сдали нормативы по подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, а также по приведению артустановок к бою.

Военные потренировались вести боевые действия в условиях авиаударов, а также в случае, если противник использует диверсантов-разведчиков. Кроме того, в программе учений - отработка действий при обороне побережья, стреляя из артиллерии по мишеням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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