В Керчи поймали 19-летнего наркосбытчика с крупной партией "солей"
В Керчи полиция задержала 19-летнего наркосбытчика.
У парня дома обнаружили пакет с порошкообразным веществом и 55 свертков с наркотическим средством.
- Согласно проведенной экспертизе, у гражданина изъято психостимулирующее средство N-метилэфедрин, которое относится к так называемым "солям", общей массой чуть более 29 граммов, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым. -
"Соль" парень купил для дальнейшей расфасовки и сбыта, однако продать никому не успел - попался полицейским.
Несмотря на юный возраст, керчанин уже успел нарваться на проблемы с законом: одна судимость "в копилке" уже есть, светит вторая. В МВД возбудили уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).
Задержанному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Суда он ожидает под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU