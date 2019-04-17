В Керчи поймали 19-летнего наркосбытчика с крупной партией "солей"

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-17T12:49:55+03:00

Ему светит 10-20 лет тюрьмы

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В Керчи полиция задержала 19-летнего наркосбытчика.

У парня дома обнаружили пакет с порошкообразным веществом и 55 свертков с наркотическим средством.

- Согласно проведенной экспертизе, у гражданина изъято психостимулирующее средство N-метилэфедрин, которое относится к так называемым "солям", общей массой чуть более 29 граммов, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым. -

"Соль" парень купил для дальнейшей расфасовки и сбыта, однако продать никому не успел - попался полицейским.

Несмотря на юный возраст, керчанин уже успел нарваться на проблемы с законом: одна судимость "в копилке" уже есть, светит вторая. В МВД возбудили уголовное дело по статье "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

Задержанному грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Суда он ожидает под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU