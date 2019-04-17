Симферопольцы жалуются на холод в квартирах и больницах

СЕГОДНЯ 15:38 2019-04-17T15:45:45+03:00

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Отопительный сезон в Симферополе завершили не вовремя. Батареи холодными стали как раз в тот момент, когда в Крым пришло похолодание. Сейчас в квартирах горожан всего +14 градусов.

- Чиновники как будто издеваются. Когда на улице жара стояла, днем до +18 воздух прогревался, они топили на всю мощность. Окна открывали дома, чтобы не так душно было. Теперь, когда похолодало, они прекратили отопительный сезон, - негодует житель крымской столицы Станислав.

Такие снимки симферопольцы выкладывают в соцсетях. Фото: Леонид Карпов.

На холодные стены жалуются и пациенты городской больницы №6.

- Второй день, как меня госпитализировали. Очень холодно, не топят и обогреватели не включают, - говорит другой житель крымской столицы.

Напомним, в Симферополе отопительный сезон завершился 10 апреля. С 16 апреля отопление возобновили в школах и детсадах.

Власти Севастополя предусмотрительно продлили «горячий» сезон до 22 апреля. Тем более, что синоптики заранее предупредили о похолодании.

ИСТОЧНИК KP.RU