Симферопольцы жалуются на холод в квартирах и больницах
Отопительный сезон в Симферополе завершили не вовремя. Батареи холодными стали как раз в тот момент, когда в Крым пришло похолодание. Сейчас в квартирах горожан всего +14 градусов.
- Чиновники как будто издеваются. Когда на улице жара стояла, днем до +18 воздух прогревался, они топили на всю мощность. Окна открывали дома, чтобы не так душно было. Теперь, когда похолодало, они прекратили отопительный сезон, - негодует житель крымской столицы Станислав.
Такие снимки симферопольцы выкладывают в соцсетях. Фото: Леонид Карпов.
На холодные стены жалуются и пациенты городской больницы №6.
- Второй день, как меня госпитализировали. Очень холодно, не топят и обогреватели не включают, - говорит другой житель крымской столицы.
Напомним, в Симферополе отопительный сезон завершился 10 апреля. С 16 апреля отопление возобновили в школах и детсадах.
Власти Севастополя предусмотрительно продлили «горячий» сезон до 22 апреля. Тем более, что синоптики заранее предупредили о похолодании.
ИСТОЧНИК KP.RU