Погода в Крыму на 18 апреля: дождик и тепло до +11
18 апреля, на Крымском полуострове, хозяйничает неласковая погода.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС"
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.
Синоптики также дали штормовое предупреждение по Крыму на 19, 20 и 21 апреля.
В эти дни в степных и предгорных районах ожидаются заморозки 0… -2°. Подморозит 19 апреля, подморозит и Симферополь.
ИСТОЧНИК KP.RU