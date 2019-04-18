Погода в Крыму на 18 апреля: дождик и тепло до +11

СЕГОДНЯ 06:11 2019-04-18T06:11:26+03:00

Похолодание не помеха для цветения прекрасных тюльпанов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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18 апреля, на Крымском полуострове, хозяйничает неласковая погода.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС"

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

Синоптики также дали штормовое предупреждение по Крыму на 19, 20 и 21 апреля.

В эти дни в степных и предгорных районах ожидаются заморозки 0… -2°. Подморозит 19 апреля, подморозит и Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU