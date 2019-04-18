Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»
В Симферополе в воскресенье, 21 апреля, пройдет необычное социальное мероприятие - «День здоровья». Оно направлено на то, чтоб проинформировать жителей и гостей крымской столицы о здоровом образе жизни, необходимости диагностики и лечении заболеваний.
Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, на площади Ленина пройдет танцевальный флешмоб с участием молодых врачей.
Торжественное открытие состоится в 12.00.
А до 18.00 жители смогут наслаждаться концертной программой с участием творческих коллективов, вокальных ансамблей, в завершении выступит группа «Доктор Айболит».
- Все желающие смогут пройти профилактические осмотры с помощью мобильного маммографа, флюорографа и мобильной станции забора крови. Волонтеры из Медицинской академии проведут обучающий мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, - добавили в пресс-службе.
Также гости праздника смогут поиграть на спортивной площадке в мини-футбол и шахматы.
ИСТОЧНИК KP.RU