Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-18T15:19:58+03:00

Мероприятие стартует в 12.00 на площади Ленина

Изменить размер текста: A A

В Симферополе в воскресенье, 21 апреля, пройдет необычное социальное мероприятие - «День здоровья». Оно направлено на то, чтоб проинформировать жителей и гостей крымской столицы о здоровом образе жизни, необходимости диагностики и лечении заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, на площади Ленина пройдет танцевальный флешмоб с участием молодых врачей.

Торжественное открытие состоится в 12.00.

А до 18.00 жители смогут наслаждаться концертной программой с участием творческих коллективов, вокальных ансамблей, в завершении выступит группа «Доктор Айболит».

- Все желающие смогут пройти профилактические осмотры с помощью мобильного маммографа, флюорографа и мобильной станции забора крови. Волонтеры из Медицинской академии проведут обучающий мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, - добавили в пресс-службе.

Также гости праздника смогут поиграть на спортивной площадке в мини-футбол и шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU