2019-04-18T15:19:58+03:00
Здоровье

Танцевальный флешмоб и мастер-классы: В Симферополе 21 апреля пройдет «День здоровья»

Мероприятие стартует в 12.00 на площади Ленина
Александра КОРШУНОВА
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Торжественное открытие состоится в 12.00Торжественное открытие состоится в 12.00Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе в воскресенье, 21 апреля, пройдет необычное социальное мероприятие - «День здоровья». Оно направлено на то, чтоб проинформировать жителей и гостей крымской столицы о здоровом образе жизни, необходимости диагностики и лечении заболеваний.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, на площади Ленина пройдет танцевальный флешмоб с участием молодых врачей.

Торжественное открытие состоится в 12.00.

А до 18.00 жители смогут наслаждаться концертной программой с участием творческих коллективов, вокальных ансамблей, в завершении выступит группа «Доктор Айболит».

- Все желающие смогут пройти профилактические осмотры с помощью мобильного маммографа, флюорографа и мобильной станции забора крови. Волонтеры из Медицинской академии проведут обучающий мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, - добавили в пресс-службе.

Также гости праздника смогут поиграть на спортивной площадке в мини-футбол и шахматы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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