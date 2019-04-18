В Черноморском районе откроется автокемпинг на 500 мест
В Черноморском районе в п. Оленевка в преддверии курортного сезона откроется современный автокемпинг. Отдыхающие смогут остановиться на просторной территории с развитой инфраструктурой.
- Это первый инвестиционный проект, который зашел на эту территорию. Площадь 26 гектар, 500 номеров, 1000 мест. Для этого региона - прорывной проект, - говорит министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Это современный автокемпинг с домиками, кондиционерами, со всей не обходимой инфраструктурой по питанию и отдыху.
Автокемпинг построили буквально за 4 месяца. Открытие 30 апреля.
В течение ближайших двух лет в поселке запланировано строительство гостиничного комплекса на 1,5 тысячи номеров.
Напомним, в Крыму отменили туристический сбор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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