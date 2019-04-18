В Черноморском районе откроется автокемпинг на 500 мест

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-18T15:03:13+03:00

На его территории будут находиться домики с кондиционерами

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В Черноморском районе в п. Оленевка в преддверии курортного сезона откроется современный автокемпинг. Отдыхающие смогут остановиться на просторной территории с развитой инфраструктурой.

- Это первый инвестиционный проект, который зашел на эту территорию. Площадь 26 гектар, 500 номеров, 1000 мест. Для этого региона - прорывной проект, - говорит министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. - Это современный автокемпинг с домиками, кондиционерами, со всей не обходимой инфраструктурой по питанию и отдыху.

Автокемпинг построили буквально за 4 месяца. Открытие 30 апреля.

В течение ближайших двух лет в поселке запланировано строительство гостиничного комплекса на 1,5 тысячи номеров.

Напомним, в Крыму отменили туристический сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU