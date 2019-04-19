Погода в Крыму на 19 апреля: заморозки, ветер и дождь

СЕГОДНЯ 07:20 2019-04-19T07:20:13+03:00

На несколько дней в Крыму объявили штормовое предупреждение Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Симферополе утром ожидается до - 2 градусов

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В Симферополе в пятницу, 19 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки 0…-2 градусов, а днем +7…+9 градусов.

В Севастополе сегодня переменная облачность. Также без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +9…+11°.

- На Южном берегу Крыма 19 апреля переменная облачность. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°; днем +9…+11°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Керчи 19 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +10…+11°.

ВАЖНО

Ночью и утром 19, 20 и 21 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0… -2°.

ИСТОЧНИК KP.RU