Житель Крыма в теплице выращивал вместе с помидорами 72 куста конопли
В поселке Ленино сотрудники полиции на приусадебном участке 55-летнего жителя обнаружили и изъяли 72 куста растений, внешне похожих на коноплю.
- Побеги находились в теплице, где были высажены вперемешку с помидорами. Мужчина, пояснил, что так хотел скрыть запрещенные растения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
После экспертизы стало ясно, что все изъятые семь десятков кустов – наркосодержащее растением рода конопли.
На «огородника» из поселка Ленино завели уголовное дело за незаконное культивированное растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
По ч. 1 ст. 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации крымчанину грозит лишение свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU