Житель Крыма в теплице выращивал вместе с помидорами 72 куста конопли

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-18T17:37:59+03:00

Мужчину могут лишить свободы на два года

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В поселке Ленино сотрудники полиции на приусадебном участке 55-летнего жителя обнаружили и изъяли 72 куста растений, внешне похожих на коноплю.

- Побеги находились в теплице, где были высажены вперемешку с помидорами. Мужчина, пояснил, что так хотел скрыть запрещенные растения, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

После экспертизы стало ясно, что все изъятые семь десятков кустов – наркосодержащее растением рода конопли.

На «огородника» из поселка Ленино завели уголовное дело за незаконное культивированное растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

По ч. 1 ст. 231 Уголовного Кодекса Российской Федерации крымчанину грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU