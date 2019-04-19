2019-04-19T10:59:08+03:00
Происшествия

Гражданину Казахстана грозит пять лет тюрьмы за вымогательство денег у севастопольских предпринимателей

Он также будет обязан выплатить штраф
Александра КОРШУНОВА
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Гагаринский районный суд Севастополя признал виновным гражданина Казахстана. Он вымогал деньги у местных предпринимателей.

- Первый грабеж подсудимый совершил в феврале 2019 года, выхватив у потерпевшего, находившегося на своем рабочем месте, денежные средства прямо из рук. Через несколько дней подсудимый вновь явился к потерпевшему с требованием в будущем передавать ему деньги в различных суммах по первому его требованию, на отказ реагировал агрессивно, угрожал насилием, - рассказали в суде.

Потерпевший испугался и, зная о том, что виновный принадлежит «криминальному миру», неоднократно передавал ему деньги.

От него он получил 44 тысячи рублей.

Также обвиняемый вместе с подельником запугивал компаньона по бизнесу первого потерпевшего.

Сначала они ему угрожали по телефону, а затем, во время передачи денег его избивали. Каждый месяц мужчина передавал еще по 50 тысяч рублей.

При назначении наказания учли состояние здоровья обвиняемого и наличие у него малолетних детей.

- В общей сложности мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 250000 рублей, - резюмировали в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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