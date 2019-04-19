2019-04-19T12:54:19+03:00
Экономика

Участники СЭЗ за пять лет вложили в экономику Крыма 78 миллиардов рублей

Им удалось создать 44 тысячи рабочих мест
Анастасия ЖУКОВААлександра КОРШУНОВА
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За пять лет участниками СЭЗ стали 1700 субъектов предпринимательской деятельностиЗа пять лет участниками СЭЗ стали 1700 субъектов предпринимательской деятельностиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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За пять лет участниками СЭЗ стали 1700 субъектов предпринимательской деятельности. Об этом в ходе пленарной сессии юбилейного Ялтинского международного экономического форума сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак.

- Они сделали капитальных вложений на 78 миллиардов и создали 44 тысячи рабочих мест, - уточнил Козак.

Напомним, в Крыму первые участники свободной экономической зоны, вступившие в нее в 2015 году, будут платить налоги по увеличенной ставке. Речь идет о налоге на прибыль, размер которого первые три года составлял 2%.

Первые три года - 2015, 2016 и 2017 года, резиденты платят 2 процента налога, начиная с 2018 по 2022 годы данная ставка увеличивается до 6 процентов. Для участников СЭЗ, вступивших в нее в 2015 году наступил как раз такой период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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