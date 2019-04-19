2019-04-19T13:08:23+03:00
Экономика

Для Крыма и Севастополя хотят продлить федеральную целевую программу

Сейчас полуостров выходит на среднероссийские показатели во многих экономических сферах
Анастасия ЖУКОВА
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Федеральную целевую программу для Крыма и Севастополя могут продлить. Об этом в ходе пленарной сессии на пятого ЯМЭФ сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

- Необходима реализация дополнительных мер по социальному развитию Крыма, развитие дорожной инфраструктуры, туристической сферы.

Вице-премьер отметил, что планируется провести ряд масштабных мероприятий.

- Нужна детальная проработка финансовых параметров, и вполне возможно, что мы продлим ФЦП для Крыма и Севастополя, - добавил Козак.

Вице-премьер отметил, что за последние пять лет проведена беспрецедентная работа по интеграции полуострова в Россию, и сейчас Крым выходит на среднероссийские показатели во многих экономических сферах.

- Собственные доходы бюджета выросли в разы всего за пять лет. Такого ни один регион нашей страны никогда не видел, - заключил Козак.

В рамках ФЦП уже введены в эксплуатацию ключевые объекты - магистральный газопровод, транспортный переход через Керченский пролив, энегромост, более 70 объектов инфраструктуры по всему Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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