Советник президента: за 10 лет экономика Крыма вырастет более чем в два раза

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-19T13:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Развитие экономики Крыма в три раза опережает среднероссийские темпы. Об этом в ходе пленарной сессии юбилейного ЯМЭФ сообщил советник президента РФ Сергей Глазьев.

- Вкладываемые средства, конечно, ФЦП, но половина инвестиций в Крым - частные, это значит, что экономическое развитие носит здоровый характер, - отметил Глазьев. - Норма накопления в Крыму превышает 50 процентов (см. справку «КП»).

Экономика Крыма через пять лет, по мнению советника президента России, вырастет в 1,5 раза, а за 10 лет - более чем в два раза.

Население Крыма тоже увеличится, считает Сергей Глазьев.

Кстати, для Крыма и Севастополя могут продлить федеральную целевую программу.

СПРАВКА «КП»

Норма накопления - составляющая вложений ВВП страны. Чем она больше, тем более явным является рост экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU