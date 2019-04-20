Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-20T14:22:30+03:00

Снег на Ангарском перевале. Фото: скриншот из видео/"Автопартнер Крым"/Александр Солодков

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В Крыму на Ангарском перевале выпал снег. Многие водители уже успели «переобуть» свой автомобиль в летнюю резину, поэтому, ехать по участку было тяжело.

Как сообщили подписчики группы «Автопартнер Крым», осадки выпали там ранним утром 20 апреля.

Водители делятся фотографиями в соцсетях. Фото: "Автопартнер Крым"/Alex Alex

- Ехал в 4.30 на летней резине, вот когда весело было, - написал один из автолюбителей.

Некоторые водители пишут, что на перевале дорогу чистят, затруднений для движения машин нет.

- Аж Новый год захотелось, - шутят автолюбители.

Снег в Перевальном. Фото: Ирина Примачук

Напомним, Крымский гидрометцентр совместно с МЧС предупреждали о заморозках на территории полуострова. Также синоптики прогнозировали дождь со снегом и усиление ветра до 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU