Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом
В Крыму на Ангарском перевале выпал снег. Многие водители уже успели «переобуть» свой автомобиль в летнюю резину, поэтому, ехать по участку было тяжело.
Как сообщили подписчики группы «Автопартнер Крым», осадки выпали там ранним утром 20 апреля.
Водители делятся фотографиями в соцсетях. Фото: "Автопартнер Крым"/Alex Alex
- Ехал в 4.30 на летней резине, вот когда весело было, - написал один из автолюбителей.
Некоторые водители пишут, что на перевале дорогу чистят, затруднений для движения машин нет.
- Аж Новый год захотелось, - шутят автолюбители.
Снег в Перевальном. Фото: Ирина Примачук
Напомним, Крымский гидрометцентр совместно с МЧС предупреждали о заморозках на территории полуострова. Также синоптики прогнозировали дождь со снегом и усиление ветра до 25 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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