2019-04-20T16:19:42+03:00
Общество

Синоптики прогнозируют 21 апреля заморозки в Симферополе

МЧС призывает с осторожностью использовать отопительные приборы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В субботу, 20 апреля, в Крыму выпал снегВ субботу, 20 апреля, в Крыму выпал снегФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 апреля, в Симферополе ожидаются заморозки. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на республиканский гидрометцентр, ночью и утром в столице будет 0... – 2 градуса.

- Руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения, а судовладельцам рекомендовано тщательно следить за ситуацией в море, - подчеркнул министр МЧС Сергей Шахов.

Кроме того, в чрезвычайном ведомстве попросили с осторожностью использовать отопительные приборы и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи.

Кстати, 20 апреля на Ангарском перевале выпал снег. Водители и жители поделились фотографиями заснеженной трассы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крым планирует увеличить грузооборот с Сирией
На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей
Ангарский перевал в Крыму засыпало снегом
В Севастополе восстановили электроснабжение дома рядом с которым произошел обвал подпорной стены
Аксенов: Объем строительства жилья в Крыму в ближайшие годы вырастет в 4 раза
В Крыму 20 апреля ожидается дождь со снегом и до +14 градусов тепла
В детском центре «Артек» 22 апреля пройдет многочасовой экологический марафон
В Евпатории построят спорткомплекс за 130 миллионов рублей
Дождь со снегом: В Крыму на 20 апреля объявили штормовое предупреждение
Появилось видео, как в Севастополе достают машины после обвала стоянки
Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо
Объем инвестиций в Крым вырос за пять лет в 19 раз
Жительнице Симферополя кредитный кооператив вернет 200 тысяч рублей
В Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии
В Крыму появится завод по производству кофе
Первая партия товаров отправилась из Сирии в Крым