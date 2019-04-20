Синоптики прогнозируют 21 апреля заморозки в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-20T16:19:42+03:00

В субботу, 20 апреля, в Крыму выпал снег Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В воскресенье, 21 апреля, в Симферополе ожидаются заморозки. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на республиканский гидрометцентр, ночью и утром в столице будет 0... – 2 градуса.

- Руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения, а судовладельцам рекомендовано тщательно следить за ситуацией в море, - подчеркнул министр МЧС Сергей Шахов.

Кроме того, в чрезвычайном ведомстве попросили с осторожностью использовать отопительные приборы и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи.

Кстати, 20 апреля на Ангарском перевале выпал снег. Водители и жители поделились фотографиями заснеженной трассы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU