Синоптики прогнозируют 21 апреля заморозки в Симферополе
В воскресенье, 21 апреля, в Симферополе ожидаются заморозки. Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым со ссылкой на республиканский гидрометцентр, ночью и утром в столице будет 0... – 2 градуса.
- Руководителям автотранспортных предприятий необходимо следить за изменениями погодных условий, провести дополнительные инструктажи для водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения, а судовладельцам рекомендовано тщательно следить за ситуацией в море, - подчеркнул министр МЧС Сергей Шахов.
Кроме того, в чрезвычайном ведомстве попросили с осторожностью использовать отопительные приборы и соблюдать меры пожарной безопасности при топке печи.
Кстати, 20 апреля на Ангарском перевале выпал снег. Водители и жители поделились фотографиями заснеженной трассы в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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