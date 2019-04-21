2019-04-21T11:55:03+03:00
Происшествия

В Крыму сорвался со склона горы 46-летний севастополец

ЧП случилось в районе горного массива Кабази, что в Симферопольском районе
Галина КОВАЛЕНКО
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Крымские спасатели помогли туристу.Крымские спасатели помогли туристу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Крымским спасателям сообщили о том, что в районе горного массива Кабази, расположенного на территории Симферопольского района, попал в беду отдыхающий: мужчина оступился на каменистом склоне, упал и разбил голову.

- Сотрудники спасательного ведомства, сразу же выехали по тревожному звонку. Прибыв на место происшествия немедленно оказали пострадавшему первую помощь: наложили стерильные повязки и воротник Шанца, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Затем сотрудники чрезвычайного ведомства уложили 46-летнего жителя города Севастополя на носилки, погрузили в служебному машину и доставили в Симферопольскую клиническую горбольницу.

Возможно, что одной из причин несчастного случая, стало плохая погода: на Крымском полуострове несколько дней хозяйничала холодная и дождливая погода, которая мало пригодна для дальних прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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