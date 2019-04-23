Погода в Крыму 23 апреля: без осадков и тепло до +16
23 апреля, вторник, пройдет на весьма позитивной и комфортной волне, если говорить о погоде: на Крымский полуостров возвращается весна!
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
В городе-герое Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
- С четверга ожидается прекращение заморозков в ночные часы, повышение дневных температур воздуха до +17…22°, - сулят крымские метеорологи.
ИСТОЧНИК KP.RU