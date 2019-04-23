2019-04-23T05:42:21+03:00
Общество

Погода в Крыму 23 апреля: без осадков и тепло до +16

Полуостров просыхает от дождя
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе +13…+15°.В Севастополе +13…+15°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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23 апреля, вторник, пройдет на весьма позитивной и комфортной волне, если говорить о погоде: на Крымский полуостров возвращается весна!

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

В городе-герое Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

- С четверга ожидается прекращение заморозков в ночные часы, повышение дневных температур воздуха до +17…22°, - сулят крымские метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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