Возле общежитий Симферополя хотят установить камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-24T10:17:41+03:00

Именно там уже совершили несколько преступлений

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В Симферополе возле общежитий хотят установить камеры видеонаблюдения. С такой инициативой выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по крымской столицы Сергей Никитин.

- Необходимо рассмотреть вопрос об установке камер видеонаблюдения на общежитиях. У нас несколько преступлений совершено в связи именно с их отсутствием. Это плохо влияет на профилактику преступлений и правонарушений.

Кроме того, он попросил обратить внимание власти города на освещения окраин Симферополя.

Напомним, уличное освещение в крымской столице в полном объеме восстановят к 2020 году. На это понадобится 430 миллионов рублей.

Глава Крыма заявил, что на эти цели уже выделено 100 миллионов рублей. Работы будут проводить хозяйственным способом, силам предприятия "Горсвет".

ИСТОЧНИК KP.RU