Возле общежитий Симферополя хотят установить камеры видеонаблюдения
В Симферополе возле общежитий хотят установить камеры видеонаблюдения. С такой инициативой выступил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД России по крымской столицы Сергей Никитин.
- Необходимо рассмотреть вопрос об установке камер видеонаблюдения на общежитиях. У нас несколько преступлений совершено в связи именно с их отсутствием. Это плохо влияет на профилактику преступлений и правонарушений.
Кроме того, он попросил обратить внимание власти города на освещения окраин Симферополя.
Напомним, уличное освещение в крымской столице в полном объеме восстановят к 2020 году. На это понадобится 430 миллионов рублей.
Глава Крыма заявил, что на эти цели уже выделено 100 миллионов рублей. Работы будут проводить хозяйственным способом, силам предприятия "Горсвет".
ИСТОЧНИК KP.RU