В Севастополе готовят к летнему сезону 50 военных самолетов и вертолетов

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-24T11:50:38+03:00

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В авиационном полке Черноморского флота идет подготовка к летнему режиму эксплуатации: всего нужно обслужить более 50 единиц авиационной техники и более 30 единиц средств наземного обеспечения.

- Техникам смешанного авиаполка предстоит выполнить комплекс работ сезонного обслуживания на каждом воздушном судне, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Военные инженеры тестируют исправность всех систем, узлов и оборудования, тщательно осматривают силовые установки и топливные баки авиационной техники. Специалисты также занимаются заменой масла и спецжидкостей. Делается все, чтобы обеспечить надежную работу всей техники смешанного авиационного полка Черноморского флота при любых погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU