2019-04-24T11:50:38+03:00
Общество

В Севастополе готовят к летнему сезону 50 военных самолетов и вертолетов

Специалисты смешанного авиаполка проводят плановое техобслуживание
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В авиационном полке Черноморского флота идет подготовка к летнему режиму эксплуатации: всего нужно обслужить более 50 единиц авиационной техники и более 30 единиц средств наземного обеспечения.

- Техникам смешанного авиаполка предстоит выполнить комплекс работ сезонного обслуживания на каждом воздушном судне, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Военные инженеры тестируют исправность всех систем, узлов и оборудования, тщательно осматривают силовые установки и топливные баки авиационной техники. Специалисты также занимаются заменой масла и спецжидкостей. Делается все, чтобы обеспечить надежную работу всей техники смешанного авиационного полка Черноморского флота при любых погодных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымская энергосистема прошла испытания: Она готова работать в изолированном режиме
Житель Ялты обустроил в своей квартире плантацию конопли
В Крыму 25 и 26 апреля ожидаются заморозки
На трассе Судак-Новый Свет столкнулись машины: Пострадали два человека
Возле общежитий Симферополя хотят установить камеры видеонаблюдения
Погода в Крыму на 24 апреля: до +20 и облачно
В Симферополе 24 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
В центре Симферополя нашли подпольное казино
Врачебная ошибка: В Севастополе родители умершего мальчика взыскали с больниц 1,7 миллиона рублей
В Крыму посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич
В Крыму начала работать «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций
Трое крымчан подорвались при попытке распилить снаряд
В Крыму пограничники нашли четырех нелегалов из Средней Азии
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя выполняет задачи в Средиземном море