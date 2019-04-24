В Севастополе готовят к летнему сезону 50 военных самолетов и вертолетов
В авиационном полке Черноморского флота идет подготовка к летнему режиму эксплуатации: всего нужно обслужить более 50 единиц авиационной техники и более 30 единиц средств наземного обеспечения.
- Техникам смешанного авиаполка предстоит выполнить комплекс работ сезонного обслуживания на каждом воздушном судне, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
Военные инженеры тестируют исправность всех систем, узлов и оборудования, тщательно осматривают силовые установки и топливные баки авиационной техники. Специалисты также занимаются заменой масла и спецжидкостей. Делается все, чтобы обеспечить надежную работу всей техники смешанного авиационного полка Черноморского флота при любых погодных условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU