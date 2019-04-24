2019-04-24T11:34:47+03:00
Общество

В Крыму 25 и 26 апреля ожидаются заморозки

Ниже нуля температура воздуха опустится ночью и утром
Александра КОРШУНОВА
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Но днем на полуострове ожидается очень хорошая погодаНо днем на полуострове ожидается очень хорошая погодаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, ожидаются заморозки. Синоптики прогнозируют 0…-2 градуса ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

- С осторожностью используйте отопительные приборы и соблюдайте меры пожарной безопасности при топке печи. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им пользоваться электроприборами и уберите в безопасное место спички, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

25 апреля

В Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +21…+23.

26 апреля

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°; днем +21…+23°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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