В Крыму 25 и 26 апреля ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-24T11:34:47+03:00

Но днем на полуострове ожидается очень хорошая погода Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму в четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, ожидаются заморозки. Синоптики прогнозируют 0…-2 градуса ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.

- С осторожностью используйте отопительные приборы и соблюдайте меры пожарной безопасности при топке печи. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им пользоваться электроприборами и уберите в безопасное место спички, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

25 апреля

В Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +21…+23.

26 апреля

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°; днем +21…+23°.

ИСТОЧНИК KP.RU