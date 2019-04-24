В Крыму 25 и 26 апреля ожидаются заморозки
В Крыму в четверг и пятницу, 25 и 26 апреля, ожидаются заморозки. Синоптики прогнозируют 0…-2 градуса ночью и утром в степных и предгорных районах полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.
- С осторожностью используйте отопительные приборы и соблюдайте меры пожарной безопасности при топке печи. Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте им пользоваться электроприборами и уберите в безопасное место спички, - дополнил министр МЧС Сергей Шахов.
«101» - единый телефон пожарных и спасателей.
ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
25 апреля
В Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +21…+23.
26 апреля
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°; днем +21…+23°.
ИСТОЧНИК KP.RU