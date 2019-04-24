Житель Ялты обустроил в своей квартире плантацию конопли

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-24T12:23:29+03:00

Он выращивал растение в отдельной комнате

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В Ялте 37-летний местный житель выращивал в своей квартире коноплю. Для этого он выделил отдельную комнату, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Из незаконного оборота правоохранителям удалось изъять 23 ростка наркосодержащего растения в горшках. А это, согласно законодательству, является крупным размером.

Кроме того, забрали у подозреваемого семена, спецоборудование, удобрения и грунт.

- Растения направили на экспертизу. Согласно заключению специалиста, это - конопля, - добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кстати, жителя Севастополя приговорили к 17-ти годам тюрьмы за сбыт и контрабанду наркотиков. Он занимался этим около полугода, а также заставил своего знакомого, гражданина Украины, перевезти через границу крупную партию марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU