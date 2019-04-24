2019-04-24T14:25:17+03:00
Общество

Готовность трассы «Тарвида» в Крыму составляет 55 процентов

Сейчас продолжается строительство второй очереди
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Освещение включат только после запуска всей трассы в 2020 годуОсвещение включат только после запуска всей трассы в 2020 годуФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Крыму общая готовность всех семи этапов федеральной трассы «Таврида» составляет 55 процентов. На данный момент ведется активное строительство второй очереди (первая - две полосы от Керчи до Симферополя - прим.Ред.) - третьей и четвертой полосы движения. Об этом рассказал пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

- На первой очереди ведется активное возведение искусственных сооружений и продолжается строительство пятого, шестого и седьмого этапов трассы «Таврида», - дополнил Назаров.

Также он отметил, что освещение на дороге будет в местах прохождения в районе населенных пунктах и на искусственных сооружениях.

- Опоры освещения уже устанавливается, а включено оно будет перед вводом в эксплуатацию в следующем году, - сообщил пресс-секретарь.

Напомним, в Севастополе утвердили проект планировки 8-го этапа трассы "Таврида".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца 2020 года из аварийного жилья расселят почти 1000 крымчан
В Ленинском районе пиротехники взорвали авиабомбу времен войны
Крымская энергосистема прошла испытания: Она готова работать в изолированном режиме
Житель Ялты обустроил в своей квартире плантацию конопли
В Севастополе готовят к летнему сезону 50 военных самолетов и вертолетов
В Крыму 25 и 26 апреля ожидаются заморозки
На трассе Судак-Новый Свет столкнулись машины: Пострадали два человека
Возле общежитий Симферополя хотят установить камеры видеонаблюдения
Погода в Крыму на 24 апреля: до +20 и облачно
В Симферополе 24 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
В центре Симферополя нашли подпольное казино
Врачебная ошибка: В Севастополе родители умершего мальчика взыскали с больниц 1,7 миллиона рублей
В Крыму посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич
В Крыму начала работать «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций
Трое крымчан подорвались при попытке распилить снаряд
В Крыму пограничники нашли четырех нелегалов из Средней Азии
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя выполняет задачи в Средиземном море