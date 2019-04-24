Готовность трассы «Тарвида» в Крыму составляет 55 процентов
В Крыму общая готовность всех семи этапов федеральной трассы «Таврида» составляет 55 процентов. На данный момент ведется активное строительство второй очереди (первая - две полосы от Керчи до Симферополя - прим.Ред.) - третьей и четвертой полосы движения. Об этом рассказал пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.
- На первой очереди ведется активное возведение искусственных сооружений и продолжается строительство пятого, шестого и седьмого этапов трассы «Таврида», - дополнил Назаров.
Также он отметил, что освещение на дороге будет в местах прохождения в районе населенных пунктах и на искусственных сооружениях.
- Опоры освещения уже устанавливается, а включено оно будет перед вводом в эксплуатацию в следующем году, - сообщил пресс-секретарь.
Напомним, в Севастополе утвердили проект планировки 8-го этапа трассы "Таврида".
ИСТОЧНИК KP.RU