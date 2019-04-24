В Ленинском районе пиротехники взорвали авиабомбу времен войны

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-24T15:30:52+03:00

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В Ленинском районе Крыма рабочие при подготовке местности для прокладки железнодорожных путей с помощью металлодетектора обнаружили предмет. От находился на глубине трех метров и почти в двух километрах от села Чистополье.

Был велик риск, что это - снаряд времен Великой Отечественной войны. Ведь на этой территории проходили ожесточенные бои, где часть войск Крымского фронта вела активную оборону против немецких войск.

На место немедленно выехали сотрудники группы разминирования специального морского отряда ГУ МЧС РФ по Крыму.

Опасную находку вытащили из-под земли. Оказалось, что это - авиабомба немецкого производства.

- Личный состав отделения пиротехнических работ вывезли боеприпас на специальный полигон и с соблюдением всех мер безопасности его уничтожили, - добавили в пресс-службе.

Всего с начала года специалисты уничтожили 126 снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU