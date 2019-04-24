До конца 2020 года из аварийного жилья расселят почти 1000 крымчан

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-24T16:20:48+03:00

На это выделили 582 миллиона рублей

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Почти тысячу крымчан расселят из-за аварийного жилья. Это 39 домов на 344 картины - 947 граждан. Как сообщили в пресс-службе МинЖКХ РК, на это выделили 582 миллиона рублей.

В поселке Гвардейское Симферопольского районе строят многоэтажный дом, где приобретут 29 квартир. Планируемый срок переселения людей - декабрь 2019 года.

Что касается Большой Ялты, то там жильцам нужно 183 квартиры. Там построят девятиэтажный жилой дом по улице Мицко.

- В июле запланировано заключить договор на строительство строительно-монтажных работ, - дополнили в пресс-службе МинЖКХ Республики Крым.

В Ленинском районе в ноябре прошлого года приобрели две двухкомнатные квартиры, еще четыре планируется закупить на вторичном рынке.

Керчь и поселок Багерово нуждается в 127 квартирах. Закупочные процедуры по приобретению жилья стартовали в апреле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU