2019-04-24T17:39:53+03:00
Общество

В Симферополе 25 апреля стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

Она продлится до 9 мая
Александра КОРШУНОВА
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В этом году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войнеВ этом году отмечается 74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войнеФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В четверг, 25 апреля, в 15.00 в Симферополе, на пересечение улиц Пушкина и Горького, откроется патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы Александр Лупашко, волонтеры будут раздавать жителям и гостям города георгиевские ленты.

- В рамках мероприятия запланирована концертная программа, в которую включены лучшие патриотические номера, выставка-конкурс детских рисунков, а также мастер-классы по изготовлению декоративной георгиевской ленточки, - добавили в пресс-службе администрации города со ссылкой на Александра Лупашко.

Акция будет проходить до 9 мая.

Кстати, первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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