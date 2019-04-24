В Симферополе 25 апреля стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
В четверг, 25 апреля, в 15.00 в Симферополе, на пересечение улиц Пушкина и Горького, откроется патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Она посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации крымской столицы Александр Лупашко, волонтеры будут раздавать жителям и гостям города георгиевские ленты.
- В рамках мероприятия запланирована концертная программа, в которую включены лучшие патриотические номера, выставка-конкурс детских рисунков, а также мастер-классы по изготовлению декоративной георгиевской ленточки, - добавили в пресс-службе администрации города со ссылкой на Александра Лупашко.
Акция будет проходить до 9 мая.
Кстати, первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году.
ИСТОЧНИК KP.RU