2019-04-24T18:32:18+03:00
Общество

Школьный «Парад Победы» прошел в одной из гимназий Симферополя

Ребята выбирали род войск и экипировку
Александра КОРШУНОВА
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Ребята провели большую подготовительную работуРебята провели большую подготовительную работуФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА
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В среду, 24 апреля, в Симферопольской академической гимназии прошел школьный «Парад Победы». Его посвятили 75-й годовщине освобождения Крыма от немецких захватчиков и Победе в Великой Отечественной войне.

Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, ребята провели большую подготовительную работу: выбрали род войск, экипировку, разучили песню и отработали навыки строевой подготовки.

Школьный "Парад Победы" стал доброй традицией гимназии Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Школьный "Парад Победы" стал доброй традицией гимназииФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Кстати, каждый класс представлял свой род войск, демонстрировал боевую выправку и строевую подготовку.

Школьники выбрали род войск и экипировку Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Школьники выбрали род войск и экипировкуФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Директор гимназии Валентина Лаврик отметила, что парад стал традицией учебного заведения.

Школьники выбрали род войск и экипировку Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Школьники выбрали род войск и экипировкуФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

- Никогда не надо забывать о подвиге наших дедов и прадедов. С первой и до последней минуты праздник пронизан священной памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде нашего народа в годы Великой Отечественной войны, - рассказала Лаврик.

Каждый класс представлял свой род войск Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Каждый класс представлял свой род войскФото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Также в ходе мероприятия школьники подарили ветеранам гвоздики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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