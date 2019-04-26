2019-04-26T16:18:08+03:00
Происшествия

Военного, который получил 5 лет колонии, освободили из СИЗО

Уголовное дело отправили на доследование
Галина КОВАЛЕНКО
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Подсудимого взяли под стражу сразу после вынесения приговора. Фото: пресс-служба Крымского гарнизонного военного судаПодсудимого взяли под стражу сразу после вынесения приговора. Фото: пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда
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Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение по апелляции, которую подал военный контрактник из Крыма.

- Приговор Крымского гарнизонного военного суда от 28 февраля 2019 г. в отношении Анатолия Л. отменили ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе суда.

Уголовное дело теперь вернут назад в Симферополь, но его будет уже рассматривать совсем другой судья.

Вдобавок суд решил освободит Анатолия Л. из СИЗО под подписку о невыезде.

Напоминаем, что пару месяцев тому назад Крымский гарнизонный суд приговорил 24-летнего военного контрактника, к 5 годам колонии строгого режима и прямо из зала суда отправил в СИЗО.

Анатолий Л. стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за незнакомую женщину, которую бил ее сожитель возле одно из кафе Симферополя.

Он дал драчуну пощечину, но нетрезвый мужчина не удержался на ногах, упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. Дебошира отвезли в больницу, откуда он сбежал, а через 10 дней его нашли мертвым в собственной кровати.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от травм головы. Позже было возбуждено уголовное дело, где главным подозреваемым и стал Анатолий Л.

ИСТОЧНИК KP.RU

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