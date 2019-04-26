Крымчанина за прыжки по чужой машине могут посадить на 2 года
В отдел полиции Симферополя принес заявление горожанин, который пожаловался, что кто-то помял его автомашину, стоящую на улице.
И теперь на ремонт авто нужно более 55 000 рублей.
- По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель крымской столицы, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Парень признался и рассказал, что напился и пришел к своему дяде, с которым не ладил.
Но родственник отказался с ним говорить. Подозреваемый вышел на улицу и стал пинать ногам дядину легковушку.
- Затем, забравшись на крышу транспортного средства, молодой человек начал по нему прыгать, в результате чего пробил крышу, - отметили в ведомстве.
На него завели уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.
По ч.1 ст.167 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU