Крымчанина за прыжки по чужой машине могут посадить на 2 года

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-26T15:33:26+03:00

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В отдел полиции Симферополя принес заявление горожанин, который пожаловался, что кто-то помял его автомашину, стоящую на улице.

И теперь на ремонт авто нужно более 55 000 рублей.

- По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель крымской столицы, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Парень признался и рассказал, что напился и пришел к своему дяде, с которым не ладил.

Но родственник отказался с ним говорить. Подозреваемый вышел на улицу и стал пинать ногам дядину легковушку.

- Затем, забравшись на крышу транспортного средства, молодой человек начал по нему прыгать, в результате чего пробил крышу, - отметили в ведомстве.

На него завели уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба.

По ч.1 ст.167 УК РФ ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU