ФСБ Крыма задержали за взятку в 300 тысяч рублей одного из руководителей «Инвестстроя»
В Крыму 25 апреля задержали с поличным одного из руководителей Госдарственного казенного учреждения РК «Инвестстрой». Он хотел получить взятку в 300 тысяч рублей. Чиновник осуществлял контроль за реализацией строительства объектов Федеральной целевой программы в Крыму.
Сотрудник госпредприятия вымогал деньги за подписание актов строительного контроля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Как стало известно "КП-Крым", руководитель получал взятки на регулярной основе, требовал 5% от бюджета проекта. Всего он должен был получить миллион рублей.
Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму возбудило уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ).
Сейчас обвиняемый задержан и находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU