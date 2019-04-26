ФСБ Крыма задержали за взятку в 300 тысяч рублей одного из руководителей «Инвестстроя»

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-26T18:16:46+03:00

Обвиняемый задержан и находится под стражей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Он контролировал строительство объектов Федеральной целевой программы в Крыму

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В Крыму 25 апреля задержали с поличным одного из руководителей Госдарственного казенного учреждения РК «Инвестстрой». Он хотел получить взятку в 300 тысяч рублей. Чиновник осуществлял контроль за реализацией строительства объектов Федеральной целевой программы в Крыму.

Сотрудник госпредприятия вымогал деньги за подписание актов строительного контроля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Как стало известно "КП-Крым", руководитель получал взятки на регулярной основе, требовал 5% от бюджета проекта. Всего он должен был получить миллион рублей.

Главное следственное управление Следкома РФ по Крыму возбудило уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ).

Сейчас обвиняемый задержан и находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU