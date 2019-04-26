С начала 2019 года в Крыму нашли 77 поддельных купюр
С начала 2019 году в Крыму обнаружили 77 фальшивых купюр. Чаще всего подделывают пять тысяч рублей - 41 экземпляр и 1000 - 17 штук.
Чуть меньше мошенников интересуют купюры номиналом 2000 - 9 банкнот.
Как рассказал заместитель начальника отдела УЭБ и ПК МВД по Республике Крым Александр Ежов, 500-е купюры подделывают редко из-за их незначительного количества.
Общие признаки подделки:
- ветхая купюра
- нечеткий водяной знак
- защитная нить приподнимается, выворачивается.
У настоящей банкноты при изменении угла освещения цифры должны «бегать» на защитной нити, бумага должна быть плотной, а водяной знак - четкий.
2000 купюра
Цифры 736 в конце - признак подделки
500 купюра
Первые две буквы КЧ - признак подделки.
Что делать, если вы обнаружили поддельную купюру:
Сразу обратиться в полицию.
- Не нужно пытаться сбыть купюру в магазине или на рынке. Если человек заведомо знал, что банкнота фальшивая, и пытался от нее избавиться, то он может понести наказание по статье Уголовного кодекса, - подчеркнул Александр Ежов.
Если человек работает в сфере торговли, то ему необходимо:
Оставить купюру у себя
Запомнить приметы человека, который сбыл ему фальшивую купюру
Позвонить в полицию
Также рекомендуется вести журнал учета купюр, желательно крупных, где будет записан номер каждой из них и время.
ИНТЕРЕСНО
Самая большая выявленная одновременно сумма фальшивых купюр в Крыму за последние 5 лет - 2 миллиона рублей, в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU