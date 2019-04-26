2019-04-26T16:10:33+03:00
Общество

С начала 2019 года в Крыму нашли 77 поддельных купюр

Как не попасться на удочку мошенников, рассказали в МВД
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Есть несколько способов, как отличить фальшивую купюруЕсть несколько способов, как отличить фальшивую купюруФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

С начала 2019 году в Крыму обнаружили 77 фальшивых купюр. Чаще всего подделывают пять тысяч рублей - 41 экземпляр и 1000 - 17 штук.

Чуть меньше мошенников интересуют купюры номиналом 2000 - 9 банкнот.

Как рассказал заместитель начальника отдела УЭБ и ПК МВД по Республике Крым Александр Ежов, 500-е купюры подделывают редко из-за их незначительного количества.

Общие признаки подделки:

- ветхая купюра

- нечеткий водяной знак

- защитная нить приподнимается, выворачивается.

У настоящей банкноты при изменении угла освещения цифры должны «бегать» на защитной нити, бумага должна быть плотной, а водяной знак - четкий.

2000 купюра

Цифры 736 в конце - признак подделки

500 купюра

Первые две буквы КЧ - признак подделки.

Что делать, если вы обнаружили поддельную купюру:

Сразу обратиться в полицию.

- Не нужно пытаться сбыть купюру в магазине или на рынке. Если человек заведомо знал, что банкнота фальшивая, и пытался от нее избавиться, то он может понести наказание по статье Уголовного кодекса, - подчеркнул Александр Ежов.

Если человек работает в сфере торговли, то ему необходимо:

Оставить купюру у себя

Запомнить приметы человека, который сбыл ему фальшивую купюру

Позвонить в полицию

Также рекомендуется вести журнал учета купюр, желательно крупных, где будет записан номер каждой из них и время.

ИНТЕРЕСНО

Самая большая выявленная одновременно сумма фальшивых купюр в Крыму за последние 5 лет - 2 миллиона рублей, в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе огородили досками провалившийся участок плитки
Какие улицы в Севастополе перекроют на Пасху
За первый квартал 2019 года Крым заработал на туризме 700 миллионов рублей
Из Крыма начали летать самолеты в Самару, Уфу и Екатеринбург
В пасхальную ночь в Симферополе перекроют часть улиц
Военного, который получил 5 лет колонии, освободили из СИЗО
ФСБ Крыма задержали за взятку в 300 тысяч рублей одного из руководителей «Инвестстроя»
Крымчанина за прыжки по чужой машине могут посадить на 2 года
В Крыму на майские праздники ждут 240 тысяч туристов
В Симферополе 26 апреля завершился отопительный сезон
Житель Феодосии получил три года условно за хранение 5 килограммов конопли
До конца мая в Ялте подсветят пешеходные переходы
У берегов Крыма корабли «Ейск» и «Касимов» провели поиск и уничтожение подводной лодки
Крымская пенсионерка получила травмы в горах
Грузовикам запретили в жару ездить по крымским трассам
В Ботаническом саду Симферополя зацвела сакура