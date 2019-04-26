С начала 2019 года в Крыму нашли 77 поддельных купюр

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-26T16:10:33+03:00

Есть несколько способов, как отличить фальшивую купюру Фото: Александра КОРШУНОВА

Как не попасться на удочку мошенников, рассказали в МВД

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С начала 2019 году в Крыму обнаружили 77 фальшивых купюр. Чаще всего подделывают пять тысяч рублей - 41 экземпляр и 1000 - 17 штук.

Чуть меньше мошенников интересуют купюры номиналом 2000 - 9 банкнот.

Как рассказал заместитель начальника отдела УЭБ и ПК МВД по Республике Крым Александр Ежов, 500-е купюры подделывают редко из-за их незначительного количества.

Общие признаки подделки:

- ветхая купюра

- нечеткий водяной знак

- защитная нить приподнимается, выворачивается.

У настоящей банкноты при изменении угла освещения цифры должны «бегать» на защитной нити, бумага должна быть плотной, а водяной знак - четкий.

2000 купюра

Цифры 736 в конце - признак подделки

500 купюра

Первые две буквы КЧ - признак подделки.

Что делать, если вы обнаружили поддельную купюру:

Сразу обратиться в полицию.

- Не нужно пытаться сбыть купюру в магазине или на рынке. Если человек заведомо знал, что банкнота фальшивая, и пытался от нее избавиться, то он может понести наказание по статье Уголовного кодекса, - подчеркнул Александр Ежов.

Если человек работает в сфере торговли, то ему необходимо:

Оставить купюру у себя

Запомнить приметы человека, который сбыл ему фальшивую купюру

Позвонить в полицию

Также рекомендуется вести журнал учета купюр, желательно крупных, где будет записан номер каждой из них и время.

ИНТЕРЕСНО

Самая большая выявленная одновременно сумма фальшивых купюр в Крыму за последние 5 лет - 2 миллиона рублей, в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU