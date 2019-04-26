2019-04-26T16:28:46+03:00
Общество

В пасхальную ночь в Симферополе перекроют часть улиц

Движение ограничат с 27 на 28 апреля
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Проезд перекроют с 20.30 до 6.00.Проезд перекроют с 20.30 до 6.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе на Пасху перекроют центральные улицы. Движение ограничат с 20.30 27 апреля до 6.00 28 апреля.

Водители не смогут проехать по следующим улицам:

- Гоголя (на участке от улицы Пушкина до улицы Жуковского)

- Героев Аджимушкая (на участке от улицы Самокиша до улицы Гоголя)

- Большевистской (на участке от улицы кавказская до улицы Одесская)

- Петропавловской (на участке от улицы Пролетарская до строения №8 по улице Петропавловская)

- Серова (на участке от улице Александра Невского до въезда в Государственный Совет Республики Крым).

В это же время на этих же улицах запрещена парковка и стоянка транспорта.

Напомним, где в Крыму проходят пасхальные ярмарки. Овощи и фрукты на них можно купить на 15-30 процентов дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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