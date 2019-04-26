В пасхальную ночь в Симферополе перекроют часть улиц
В Симферополе на Пасху перекроют центральные улицы. Движение ограничат с 20.30 27 апреля до 6.00 28 апреля.
Водители не смогут проехать по следующим улицам:
- Гоголя (на участке от улицы Пушкина до улицы Жуковского)
- Героев Аджимушкая (на участке от улицы Самокиша до улицы Гоголя)
- Большевистской (на участке от улицы кавказская до улицы Одесская)
- Петропавловской (на участке от улицы Пролетарская до строения №8 по улице Петропавловская)
- Серова (на участке от улице Александра Невского до въезда в Государственный Совет Республики Крым).
В это же время на этих же улицах запрещена парковка и стоянка транспорта.
Напомним, где в Крыму проходят пасхальные ярмарки. Овощи и фрукты на них можно купить на 15-30 процентов дешевле, чем на рынках и в супермаркетах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт в Крыму»