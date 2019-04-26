Из Крыма начали летать самолеты в Самару, Уфу и Екатеринбург

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-26T16:58:04+03:00

Летом в Крым будут летать самолеты из 55 городов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Рейсы будут выполняться с конца апреля по конец октября

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В расписание аэропорта «Симферополь» появились новые рейсы. С 25 апреля самолеты стали летать в Самару, с 26 числа - в Уфу, с 27 апреля - в Екатеринбург.

В Самару в апреле и мае перелеты осуществляются один раз в неделю, а с июня по конец октября – два раза в неделю.

В столицу Башкирии можно будет летать до конца октября два раза в неделю, а на Урал – до трех раз в неделю.

Куда еще летом будут летать самолеты из Крыма, смотрите здесь.

Кстати, до 1 июня правительство РФ решит, как снизить цены на перелеты в Крым. Но окончательно билеты подешевеют после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

Напомним, сколько стоит провести отпуск в Крыму. Отельеры снижают цены. По сравнению с прошлым годом, жилье стало дешевле почти на 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU