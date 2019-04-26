2019-04-26T17:16:14+03:00
Общество

Какие улицы в Севастополе перекроют на Пасху

Движение ограничат 27 и 28 апреля
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Ограничения введут с 19.00 27 апреля и до окончания всех мероприятий 28 числа.Ограничения введут с 19.00 27 апреля и до окончания всех мероприятий 28 числа.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Севастопольцев предупреждают о перекрытии улиц в пасхальную ночь.

27 апреля, дорожное движение будет ограничено на ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова с 20.30 до 28 апреля 4.00, а также на ул. Древняя с 20.30 до окончания мероприятий.

28 апреля, на период проведения Крестного хода, с 15.00 до окончания мероприятий будет временно ограничено движение на ул. Громова (участок ул. Михайловская от дома № 52-А до дома № 21, детский сад № 40, и до дома № 33), участок ул. В. Симонка (от дома № 42 до дома № 66/68),

- Ограничения не коснутся общественного транспорта, экскурсионных автобусов и автобусов, перевозящих организованные группы детей, а также транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.

Остановку и парковку пл. 50-летия СССР запретят 27 апреля с 19.00 до окончания мероприятий 28 апреля.

Одностороннее движение будет введено на ул. Ерошенко (от пл. 50 лет СССР до ул. Древняя) и на ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Древняя до просп. Ю. Гагарина) 28 апреля с 8.00 до окончания мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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