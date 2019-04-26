2019-04-26T18:04:21+03:00
Общество

В Симферополе огородили досками провалившийся участок плитки

Ремонтировать ул. Пушкина пока не спешат
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Первую часть реконструкции завершили в 2017 году, вторую - в 2018-ом.Первую часть реконструкции завершили в 2017 году, вторую - в 2018-ом.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе посреди ул. Пушкина появилось огромное ограждение из деревянных досок. Ими закрыли просевший участок тротуарной плитки.

Когда будет проведен ремонт, чиновники пока не знают. Решается вопрос, за чей счет будет заменена плитка: за деньги города или подрядчика, проводившего скандальную реконструкцию.

Симферопольцев расстраивает такое отношение властей к городу. Ремонтировать центр не спешат. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Симферопольцев расстраивает такое отношение властей к городу. Ремонтировать центр не спешат.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Плитка просела еще 2 недели назад. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Плитка просела еще 2 недели назад.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, в середине апреля, как только потеплело, в центре Симферополя поплыла плитка.

Один провал глубиной примерно в 40 сантиметров образовался на ул. Карла Маркса, еще примерно квадратный метр плитки просел на ул. Пушкина. Яму чиновники отремонтировали, вторую часть чинить не спешат.

Реконструкция первой части ул. Пушкина и Карла Маркса обошлась городу в 180 миллионов рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Реконструкция первой части ул. Пушкина и Карла Маркса обошлась городу в 180 миллионов рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СПРАВКА «КП»

Реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело, выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы. Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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