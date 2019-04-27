2019-04-27T08:55:40+03:00
Общество

В Крыму 27 апреля малооблачно, без осадков и до +23 градуса тепла

Ночью температура воздуха будет достигать +10 градусов
Александра КОРШУНОВА
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Опасные метеорологические явления не ожидаютсяОпасные метеорологические явления не ожидаютсяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе 27 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, а днем +21…+23 градусов. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе в субботу малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма сегодня также переменная облачность. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов; днем +16…+18 градусов.

В Керчи 27 апреля малооблачно, осадков не предвидится. Ветер ночью переменных направлений 0-5 метров в секунду, днем северный 5-10 м\с. Температура воздуха ночь +8…+10 градусов, а днем +19…+21 градусов.

Опасные метеорологические явления не ожидаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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