2019-04-27T10:52:38+03:00
Общество

Между Симферополем и Уфой возобновилось прямое авиасообщение

Первый регулярный рейс вылетел 26 апреля
Александра КОРШУНОВА
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В июне перелеты из столицы Крыма в Башкирию откроют еще четыре авиакомпанииВ июне перелеты из столицы Крыма в Башкирию откроют еще четыре авиакомпанииФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В пятницу, 26 апреля, из Симферополя вылетел прямой самолет в столицу Башкирии, Уфу. Из аэропорта крымской столицы он отправился в 18.15 авиакомпанией Nordwind. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани Крыма.

- Перелеты в этом весенне-летнем сезоне будут выполняться на AirbusA321 два раза в неделю по вторникам и пятницам до 25 октября, - добавили в пресс-службе.

Кстати, со 2 июня из Симферополя в Уфу начнет Redwings, с 6 июня - Smartavia, с 15 июня - «Алроса», а с 17 июня UVTaero.

В свою очередь генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин отметил, что Крым в 2019 году является одним из самых востребованных мест в России для отдыха.

- В июне перелеты из столицы Крыма в Башкирию откроют еще четыре авиакомпании. Рассчитываем, что в скором времени прямое авиасообщение между Симферополем и Уфой будет осуществляться на протяжении всего года, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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