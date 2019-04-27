МВД Крыма проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек
МВД по Республике Крым проводит проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, недалеко от села Лозовое.
Там ночью 27 апреля столкнулись два автомобиля марок Chevrolet Lachetti и Mersedes Vito.
В результате погибли пять человек, в том числе оба водителя, 20-ти и 50-ти лет, и трое пассажиров пострадали.
- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе МВД.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Chevrolet Lachetti, двигаясь по автодороге автодороге Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта со стороны Симферополя в направлении Пионерского не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения.
Там он и столкнулся с Mersedes Vito, который двигался со стороны Пионерского в направлении Симферополя.
ИСТОЧНИК KP.RU