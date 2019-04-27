МВД Крыма проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-27T11:49:51+03:00

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МВД по Республике Крым проводит проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, недалеко от села Лозовое.

Там ночью 27 апреля столкнулись два автомобиля марок Chevrolet Lachetti и Mersedes Vito.

В результате погибли пять человек, в том числе оба водителя, 20-ти и 50-ти лет, и трое пассажиров пострадали.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля Chevrolet Lachetti, двигаясь по автодороге автодороге Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта со стороны Симферополя в направлении Пионерского не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения.

Там он и столкнулся с Mersedes Vito, который двигался со стороны Пионерского в направлении Симферополя.

ИСТОЧНИК KP.RU