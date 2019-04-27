2019-04-27T12:54:25+03:00
Недвижимость

В Евпатории по иску прокурора остановили восемь лифтов

Срок их службы уже превышает 25 лет
Александра КОРШУНОВА
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По иску прокурора в Евпатории остановили эксплуатацию восьми лифтов. Установлено, что в трех многоквартирных домах срок их службы уже превышает 25 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, дома расположены на улицах 60 лет ВЛКСМ и Чапаева, а также на проспекте Победы.

- Лифты эксплуатируют без проведения оценки соответствия с целью определения возможности и условий продления срока использования по назначению, выполнения модернизации или замены, - добавили в надзорном ведомстве.

Из-за того, что существовала угроза жизни и здоровью жителей, прокурор города направил иск суд, чтобы обязал управляющую организацию провести «оценку соответствия», а до этого запретить эксплуатацию лифтов.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Решение приведено к немедленному исполнению.

Кстати, в Крыму в 2019 году заменят 900 лифтов. Всего в ремонте нуждаются более двух тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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