2019-04-27T15:20:26+03:00
Общество

29 апреля в Крыму объявлен выходным днем

Это связано с празднованием Светлого Христова Воскресения
Александра КОРШУНОВА
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В нерабочий понедельник можно погулять в парке или сходить в гостиВ нерабочий понедельник можно погулять в парке или сходить в гостиФото: Александра КОРШУНОВА
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Понедельник, 29 апреля, в Республике Крым объявлен выходным днем. Это связано с празднованием Светлого Христова Воскресения.

Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

- Постановляю объявить нерабочим праздничным днем 29 апреля 2019 года в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения, - гласит документ.

Пасха в этом году выпадает на 28 апреля.

Кстати, "КП" подготовила для вас расписание праздничных богослужений 28 апреля.

Напомним, в Симферополе на Пасху перекроют центральные улицы. Движение ограничат с 20.30 27 апреля до 6.00 28 апреля.

Также на праздник улицы перекроют и в городе-герое Севастополе. Ограничения не коснутся общественного транспорта, экскурсионных автобусов и автобусов, перевозящих организованные группы детей, а также транспортных средств, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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