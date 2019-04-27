В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем
В больницу "скорой помощи" Симферополя №6 доставили четверых пострадавших в ночном ДТП, которое произошло районе села Лозовое. К сожалению, один человек от полученных травм скончался в стенах медучреждения.
Всего в результате аварии погибли пять человек.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Республики Крым, на данный момент двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
- Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в отделении травматологии. Еще одному пострадавшему в ДТП помощь оказали амбулаторно, - отметили в пресс-службе
Напомним, в аварии, которая произошла ночью 27 апреля, погибли пять человек. Как сообщили в МВД по РК, водитель одного из легковых автомобилей марки Chevrolet Lachetti выехал на встречную полосу, где столкнулся со второй машиной - Mersedes Vito.
По факту ДТП правоохранительные органы начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU