2019-04-27T15:46:29+03:00
Происшествия

В Минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Симферополем

Состояние двоих из них средней тяжести
Александра КОРШУНОВА
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Один человек получил помощь амбулаторноОдин человек получил помощь амбулаторноФото: Александра КОРШУНОВА
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В больницу "скорой помощи" Симферополя №6 доставили четверых пострадавших в ночном ДТП, которое произошло районе села Лозовое. К сожалению, один человек от полученных травм скончался в стенах медучреждения.

Всего в результате аварии погибли пять человек.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Республики Крым, на данный момент двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

- Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в отделении травматологии. Еще одному пострадавшему в ДТП помощь оказали амбулаторно, - отметили в пресс-службе

Напомним, в аварии, которая произошла ночью 27 апреля, погибли пять человек. Как сообщили в МВД по РК, водитель одного из легковых автомобилей марки Chevrolet Lachetti выехал на встречную полосу, где столкнулся со второй машиной - Mersedes Vito.

По факту ДТП правоохранительные органы начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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