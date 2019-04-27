На озеленение Симферополя выделят 24 миллиона рублей
В 2019 году на озеленение Симферополя будет выделено 24 миллиона рублей. Как рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, осенью высадят 20 тысяч луковичных. Это тюльпаны и нарциссы.
Кроме того, серьезное внимание уделят и газонам.
- Мы начали сеять траву. Рассчитаны все улицы. Уже улицу Воровского, перешли на Беспалова, дальше будем делать центральные улицы и потом уходить вглубь для того, чтобы у нас в городе были газоны и везде была покошена трава, - отметила Маленко.
Также глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание на облагораживание парковых зон крымской столицы.
Он подчеркнул, что это касается территории «Дворца культуры профсоюзов» и зоны от «Привоза» до рынка «Русь».
- Парк Шевченко необходимо привести в соответствие. Парки все должны быть в образцовом состоянии, это места досуга. И в том числе Гагаринский парк. Особенно зона, которая прилегает к улице Киевской, - дополнил Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU