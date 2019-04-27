2019-04-27T18:43:49+03:00
Общество

На озеленение Симферополя выделят 24 миллиона рублей

Осенью в столице высадят тюльпаны и нарциссы
Александра КОРШУНОВА
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Отдельное внимание уделят газонамОтдельное внимание уделят газонамФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В 2019 году на озеленение Симферополя будет выделено 24 миллиона рублей. Как рассказала глава администрации крымской столицы Наталья Маленко, осенью высадят 20 тысяч луковичных. Это тюльпаны и нарциссы.

Кроме того, серьезное внимание уделят и газонам.

- Мы начали сеять траву. Рассчитаны все улицы. Уже улицу Воровского, перешли на Беспалова, дальше будем делать центральные улицы и потом уходить вглубь для того, чтобы у нас в городе были газоны и везде была покошена трава, - отметила Маленко.

Также глава Крыма Сергей Аксенов обратил внимание на облагораживание парковых зон крымской столицы.

Он подчеркнул, что это касается территории «Дворца культуры профсоюзов» и зоны от «Привоза» до рынка «Русь».

- Парк Шевченко необходимо привести в соответствие. Парки все должны быть в образцовом состоянии, это места досуга. И в том числе Гагаринский парк. Особенно зона, которая прилегает к улице Киевской, - дополнил Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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