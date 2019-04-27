2019-04-27T20:53:52+03:00
Общество

Севастопольцы очистили от мусора склоны побережья Фиолент

Экологическую акцию они провели в субботу, 27 апреля
Александра КОРШУНОВА
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С собой у волонтеров были мешки для мусора, перчатки и веревкиС собой у волонтеров были мешки для мусора, перчатки и веревкиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В субботу, 27 апреля, неравнодушные жители Севастополя провели экологическую акцию. Они очистили от мусора склоны побережья мыса Фиолент.

Участники акции очистили от мусора склоны мыса Фиолент Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Участники акции очистили от мусора склоны мыса ФиолентФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Работы начались утром. В 10 утра ребят поехали на субботник.

Экологическая акция прошла 27 апреля Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Экологическая акция прошла 27 апреляФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Волонтеры неравнодушны к природе и хотят очистить ее от мусора Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Волонтеры неравнодушны к природе и хотят очистить ее от мусораФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

У них были перчатки, мешки для мусора. Кроме того, они специально наняли КАМАЗ, который вывозил заполненные мешки с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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