Севастопольцы очистили от мусора склоны побережья Фиолент

СЕГОДНЯ 19:44 2019-04-27T20:53:52+03:00

С собой у волонтеров были мешки для мусора, перчатки и веревки Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Экологическую акцию они провели в субботу, 27 апреля

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В субботу, 27 апреля, неравнодушные жители Севастополя провели экологическую акцию. Они очистили от мусора склоны побережья мыса Фиолент.

Участники акции очистили от мусора склоны мыса ФиолентФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Работы начались утром. В 10 утра ребят поехали на субботник.

Экологическая акция прошла 27 апреляФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Волонтеры неравнодушны к природе и хотят очистить ее от мусораФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

У них были перчатки, мешки для мусора. Кроме того, они специально наняли КАМАЗ, который вывозил заполненные мешки с мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU