На неделе в Крыму синоптики обещают похолодание
Температура воздуха снизится, но незначительно
Холоднее всего будет в пятницу. Фото pixabay.comФото: соцсети
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На неделе ожидается небольшое похолодание. Об этом заявили синоптики, озвучив прогноз погоды с 29 апреля.
В понедельник сохранится еще теплая и безоблачная погода, когда воздух прогреется до +22 градусов.
Во вторник, 30 апреля по прогнозам +19 градусов днем и +12 градусов ночью.
Такая же погода и температура воздуха ожидается и в четверг, 2 мая.
Холоднее всего будет в пятницу, 3 мая, когда за окном будет +16 градусов. Возможны небольшие дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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