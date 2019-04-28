2019-04-28T09:57:33+03:00
Общество

На неделе в Крыму синоптики обещают похолодание

Температура воздуха снизится, но незначительно
Лера ВОЛЬНАЯ
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Холоднее всего будет в пятницу. Фото pixabay.comХолоднее всего будет в пятницу. Фото pixabay.comФото: соцсети
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На неделе ожидается небольшое похолодание. Об этом заявили синоптики, озвучив прогноз погоды с 29 апреля.

В понедельник сохранится еще теплая и безоблачная погода, когда воздух прогреется до +22 градусов.

Во вторник, 30 апреля по прогнозам +19 градусов днем и +12 градусов ночью.

Такая же погода и температура воздуха ожидается и в четверг, 2 мая.

Холоднее всего будет в пятницу, 3 мая, когда за окном будет +16 градусов. Возможны небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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