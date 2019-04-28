В Крыму увеличилось число пожаров

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-28T16:20:51+03:00

С начала года на пожарах в Крыму погибли 40 человек. Фото: pixabay.com Фото: соцсети

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81 пожар произошел за прошедшую неделю в Крыму. Такую информацию озвучили в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве рассказали, что за прошедшую неделю крымские спасатели 14 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий было спасено 20 человек.

- Кроме того было ликвидировано 81 возгорание. В горно-лесной зоне проведено 4 поисково-спасательные операции, — рассказали в МЧС.

По данным спасателей, с начала года на пожарах в Крыму погибли 40 человек. Это на 82% больше, чем было за аналогичный период 2018-го.

По словам главы министерства Сергея Шахова, такая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поэтому спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU