В Керчь приедут родственники погибших моряков с катера-призрака

СЕГОДНЯ 20:44 2019-04-28T20:44:52+03:00

Были установлены имена всех моряков, которые находились на борту. Фото pixabay.com Фото: соцсети

Долгое время катер числился пропавшим вместе с экипажем в 12 человек

Изменить размер текста: A A

В Керчи порядка 50 специалистов из Эстонии, Казахстана, Венгрии, России и Украины занялись исследованием в море. Дайверы будут участвовать в международной экспедиции «Большой десант – 2019», которая началась 28 апреля.

Главная цель экспедиции – изучение подводных объектов, которые затонули во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал руководитель Александр Елкин, пишет «KERCH.COM.RU».

Эксперты поставили цель провести полное исследование прошлых находок, а также осмотреть новые.

В первый день водолазы занялись поисками у поселка Героевское.

Как рассказал Елкин, катер ЗК-053 долгое время числился пропавшим вместе с экипажем в 12 человек, но исследователи доказали, что он подорвался на мине в ночь с 4 на 5 ноября 1943 года и теперь лежит на дне Керченского пролива в 10 километрах от берега. Были установлены имена всех моряков, которые находились там. Кроме этого были найдены их родственники, которые прибудут на берег поселка Эльтиген 3 мая, чтобы проститься со своими предками.

Известно, что в Крым приедут люди из Краснодарского края и Уфы. Водолазы планируют вытащить на берег личные вещи погибших бойцов.

Сам катер был разрушен, а потому его поднимать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU