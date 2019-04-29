Погода в Крыму на 29 апреля: до +27 и облачно

СЕГОДНЯ 07:12 2019-04-29T07:12:55+03:00

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 12 метров в секунду

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В Крыму 29 апреля будет облачно, но без осадков. Столбики термометров покажут до +27 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе небо будет скрыто за тучами, но дождя не ожидается. Днем до +24 градусов, будет дуть юго-западный ветер до 12 метров в секунду.

В Севастополе сегодня также синоптики не обещают дождливой погоды. Воздух прогреется до +18 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

На ЮБК понедельник будет облачным и без осадков. Днем до +19 градусов. Ветер юго-западный, он будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Керчи 29 апреля переменная облачность без осадков. Днем до +21 градуса. Днем будет дуть южный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU