В пасхальных богослужениях приняли участие более 116 тысяч крымчан
В Крыму в пасхальных богослужениях приняли участие более 116 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, безопасность во время их проведения обеспечивали больше 1000 сотрудников правоохранительных органов.
- Праздничные мероприятия состоялись в 185 населенных пунктах Республики Крым, в 246 православных церквях и храмах. В них приняли участие более 116 тысячи человек, - добавили в пресс-службе.
В полиции отметили, что в ночь проведения пасхальных богослужений сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка и обеспечили безопасность граждан.
Кстати, на майские праздники в Крыму ждут более 200 тысяч отдыхающих. Это на на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года.
Отельеры в преддверии праздников, чтобы завлечь туристов, начали снижать цены. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16%.
ИСТОЧНИК KP.RU