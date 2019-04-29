2019-04-29T09:21:48+03:00
Общество

В пасхальных богослужениях приняли участие более 116 тысяч крымчан

Мероприятия прошли в 185 населенных пунктах республики
Александра КОРШУНОВА
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Нарушений общественного порядка не было. Фото: пресс-служба МВД по РКНарушений общественного порядка не было. Фото: пресс-служба МВД по РК
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В Крыму в пасхальных богослужениях приняли участие более 116 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, безопасность во время их проведения обеспечивали больше 1000 сотрудников правоохранительных органов.

- Праздничные мероприятия состоялись в 185 населенных пунктах Республики Крым, в 246 православных церквях и храмах. В них приняли участие более 116 тысячи человек, - добавили в пресс-службе.

В полиции отметили, что в ночь проведения пасхальных богослужений сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка и обеспечили безопасность граждан.

Кстати, на майские праздники в Крыму ждут более 200 тысяч отдыхающих. Это на на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года.

Отельеры в преддверии праздников, чтобы завлечь туристов, начали снижать цены. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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